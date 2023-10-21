مصطفى بكري: حاملات الطائرات الأمريكية بالمتوسط هدفها إلزام مصر بتنفيذ مخطط التهجير

وصف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المساع الإسرائيلية والأمريكية؛ بشأن تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة تجاه مصر؛ بالأمر الخطير.

وقال خلال تصريحات عبر «الحدث» مساء الجمعة، إن: «الإدارة الأمريكية معنية بتنفيذ المخطط، وحاملات الطائرات التي تحركت هدفها إلزام مصر بتنفيذ المخطط في حال تهجير الفلسطنين إلى حدود غزة»، مستندا في ذلك إلى تصريحات إعلامية لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق وسفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة جون بلنتون خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن التصريحات الأمريكية تكشف عن نوايا أمريكية وصفها بالخطيرة وليست مجرد طموحات إسرائيلية بهذا الصدد، قائلا: «هذا الكلام خطير، الولايات المتحدة جاءت بأكثر من فرقة عسكرية وحاملة طائرات، إلى جانب قوات بريطانية، يبدو أن الأمر كبير بالفعل وهناك خطة ومؤامرة كبيرة».

وشدد على ضرورة إدراك الغرب وأمريكا؛ أن مصر لن تفرط في ذرة تراب واحدة من أرضها، ولن تسمح بتفريغ القضية الفلسطينية، وفقا لتصريحات الرئيس السيسي في وقت سابق بهذا الشأن، لافتا إلى إبداء الرئيس آماله بعدم توسع دائرة النزاع داخل الشرق الأوسط، لا سيما في ظل إجراءات واشنطن الأخيرة.

وتابع حديثه مدللا على تفاقم الأوضاع جراء السياسات الأمريكية حيال مساندة إسرائيل: «نحن نرى الآن ضربات توجه من البحر الأحمر وأخرى من العراق وسوريا لبعض القوات الأمريكية»، مشددا على ضرورة أن تراجع الولايات المتحدة وإسرائيل مواقفها، متوقعا أن تتكبد إسرائيل خسائر كبرى على يد المقاومة الفلسطينية حال تنفيذ الغزو البري.

وأضاف أن القضية الفلسطينية استطاعت أن تحتل صدارة المشهد العربي مرة أخرى؛ بفضل المقاومة، والتي تبدت في التظاهرات الحاشدة بالمدن والعواصم العربية على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم.