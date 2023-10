انفصال ميريل ستريب عن دون جومر بعد 45 عاما من الزواج

انفصلت الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج، وكشفا عن أنهما منفصلان طوال الستة أعوام الماضية، إلا أنهما لم يُفضلا إظهار ذلك للعلن من وقتها، لكنهما أكدا أنهما "سيهتمان دائمًا" ببعضهما البعض ولن تتغير طريقة مودتهما سويًا، وجاء ذلك بناءً على تقرير لموقع الديلى ميل.

على جانبٍ آخر سبق وانضمت الممثلة العالمية ميريل ستريب إلى فريق عمل الموسم الثالث من سلسلة "Only Murders in the Building" الذى يطرح على شبكة Hulu، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم تعلن الجهة المنتجة عن ظهور ستريب بـ دور رئيسي أو كضيفة شرف في السلسلة، كما لم تكشف الشبكة عن موعد محدد لـ طرح حلقات الموسم الجديد.