المفتي داعيا لحل القضية الفلسطينية: قلوبنا تتقطع على المجازر

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ العالم يجب أن يجد حلا للقضية الفلسطينية في هذا الوقت الحاسم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن القلوب تتقطع على المجازر الراهنة، في إشارة إلى الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمثل للمصريين أمرا كبيرا، وهي قضية حية في ضمير كل إنسان مصري، ولن تموت مُطلقا.

وشدد على أن الحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى دائما ما يقود للشعور بأنه منبعث من العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيما عبر عن حزنخ لما يحدث في الأراضي الفلسطينية حاليا من تقتيل وهدم وما يتعرض له أطفال تملؤهم البراءة، فقد ثمن صمود الشخصية الفلسطينية.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني يملك شموخ المقاوِم للمحتل الذي يغتصب أراضيه، مؤكدا أن الكلمات تصغر أمام واقع ما يعيشه الفلسطينيون.