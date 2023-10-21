مسئول أممي: لدي ثقة في دخول مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الأيام المقبلة

أعرب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، عن ثقته في دخول مزيد من قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام المقبلة، عقب دخول قافلة من 20 شاحنة للقطاع، اليوم السبت.

وأضاف جريفث في القاهرة، "كلي ثقة في أن قافلة اليوم ستشكل بداية جهد مستدام، لتوفير إمدادات أساسية، تشمل المواد الغذائية والمياه والأدوية، والوقود إلى شعب غزة، بشكل آمن، يعتمد عليه، وغير مشروط، ودون عوائق".

وأشارت الوكالة الأممية، إلى 4 شاحنات من منظمة الصحة العالمية، في طريقها إلى غزة، وعلى متنها أدوية ومستلزمات طبية للجرحى، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن طائرة تقل مواد إضافية، صحية، وصلت أمس الجمعة، إلى مدينة العريش المصرية، ومن المتوقع وصول طائرة أخرى اليوم السبت، وعلى متنها خيام وخزانات من المياه أيضا.