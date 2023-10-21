إسبانيا وفرنسا تدعوان إلى وقف إنساني لإطلاق النار على غزة

دعت فرنسا وإسبانيا إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه من الضروري وقف إطلاق النار لحماية أرواح 200 إسرائيلي موجودين لدى حماس في غزة، وكذلك من أجل المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وصرح سانشيز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، بهذا خلال مؤتمر القاهرة للسلام في مصر.

وفي باريس، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، ببدء دخول مساعدات الإغاثة لقطاع غزة ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه يجب استمرار دخول المساعدات "لتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، ندعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار".