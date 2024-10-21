ساندو تتصدر النتائج الأولية في انتخابات مولدوفا الرئاسية

تتصدر رئيسة مولدوفا الحالية مايا ساندو النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الجمهورية السوفيتية السابقة، كما كان متوقعا بعد فرز نحو ثلثي الأصوات.

وحصلت ساندو، التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن الموالي للغرب ، على أكثر من 5ر36% من الأصوات بعد فرز حوالي 76% من بطاقات الاقتراع، وفقا للجنة الانتخابات.

وحل في المركز الثاني المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو، مرشح الحزب الاشتراكي القوي تقليديا بزعامة الرئيس السابق الموالي لروسيا إيجور دودون.

وحصل ستويانوجلو على حوالي 29% من الأصوات، مما يمهد الطريق لجولة إعادة في الانتخابات بعد أسبوعين. وتستند الأرقام الحالية إلى نتيجة مؤقتة، وليست توقعات.

كما تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب تأكيد مسار البلاد نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي بشكل لا يمكن التراجع عنه في الدستور.

وبعد فرز ما يقرب من 80% من بطاقات الاقتراع، تجاوزت الأصوات الرافضة للإنضمام الأصوات المؤيدة على خلاف التوقعات. حيث صوت حوالي 55% من المولدوفيين ضد التعديل الدستوري، وحوالي 45% لصالحه.

وفي حال تأكد هذا كنتيجة نهائية، سيكون ذلك انتكاسة مريرة لساندو وانتصارا للمعسكر الموالي لروسيا.