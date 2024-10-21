نيمار يعود للمشاركة مع الهلال بعد غياب عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للمشاركة مع فريقه الهلال السعودي في المباريات بعد غياب عام؛ بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان نيمار قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة يوم 18 أكتوبر 2023، خلال مواجهة منتخب بلاده وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك نيمار في مباراة الهلال والعين الإماراتي عند الدقيقة 76، بدلاً من زميله ناصر الدوسري الذي غادر الملعب مصابًا.

يُذكر أن عقد نيمار مع فريقه الهلال السعودي يمتد حتى صيف 2025، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا في الانتقالات الصيفية القادمة.