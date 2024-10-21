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نيمار يعود للمشاركة مع الهلال بعد غياب عام

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 8:47 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 8:47 م

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، للمشاركة مع فريقه الهلال السعودي في المباريات بعد غياب عام؛ بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان نيمار قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة يوم 18 أكتوبر 2023، خلال مواجهة منتخب بلاده وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك نيمار في مباراة الهلال والعين الإماراتي عند الدقيقة 76، بدلاً من زميله ناصر الدوسري الذي غادر الملعب مصابًا.

يُذكر أن عقد نيمار مع فريقه الهلال السعودي يمتد حتى صيف 2025، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا في الانتقالات الصيفية القادمة.


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