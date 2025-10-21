سفير تركيا بقطر: شراكتنا الاستراتيجية تسهم في استقرار المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

السفير التركي لدى الدوحة مصطفى جوكصو في حديث للأناضول:

- أدى الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دورا مهما للغاية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

- تركيا وقطر تعملان معا من أجل مستقبل أكثر استقرارا وتسهمان في حلّ الأزمات عبر نهج قائم على الحوار والتفاهم

قال السفير التركي لدى الدوحة مصطفى جوكصو، إن الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر تسهم في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط.

وفي حديث للأناضول، الثلاثاء، تطرق غوكصو إلى جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية وزيارته المرتقبة إلى دولة قطر في هذا الإطار.

وأشار جوكصو، إلى أن الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، سيشهد توقيع اتفاقات جديدة تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والدفاع والأمن والتعليم والثقافة.

وأوضح أن اللجنة، التي تأسست عام 2014 لضمان أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين البلدين، ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية عبر توقيع 107 اتفاقيات و10 بيانات مشتركة حتى اليوم.

ولفت السفير، إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة العديد من الوزراء في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، معتبرا أن زيارة الرئيس أردوغان ستمثّل مرحلة تاريخية جديدة في العلاقات التركية القطرية.

- ضمان استمرار اتفاق وقف النار في غزة

وقال جوكصو، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة، (بين إسرائيل وحماس)، جاء ثمرة الجهود الإنسانية والدبلوماسية الطويلة والوساطات الناجحة لتركيا وقطر.

وأفاد بأن العلاقات الجيدة والتنسيق الناجح بين تركيا وقطر يعززان الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن زيارة الرئيس التركي إلى قطر تكتسب أهمية بالغة لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه بالشكل المناسب.

وأضاف: "أدّى الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دورا مهما للغاية في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وذكر أن المباحثات بين تركيا وقطر ستتناول كذلك سبل ضمان وقف دائم دون مشاكل لإطلاق النار في غزة، ودفع عملية السلام بين باكستان وأفغانستان.

وشدد على أن تركيا وقطر ستكثفان جهودهما من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

- تركيا وقطر تبنيان رؤية إقليمية جديدة

وقال السفير التركي، إن العلاقات بين البلدين تتجاوز التعاون الاقتصادي والعسكري لتشمل بناء رؤية إقليمية جديدة قائمة على السلام والاستقرار والدبلوماسية الإنسانية.

وأردف: "الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر تجلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط".

وأوضح أن البلدين يواصلان العمل المشترك في القضايا الإنسانية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: "تشكل الدبلوماسية المشتركة بين تركيا وقطر محور وساطة إنسانية وليست أيديولوجية في الشرق الأوسط. هذه الشراكة لم تلعب دورا في غزة فحسب، بل أسهمت أيضا في تحقيق وقف لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتعزيز آليات السلام بينهما".

وبيّن أن خطوات قطر وتركيا نحو السلام هي أيضا خطوات نحو استقرار المنطقة بأسرها.

واستطرد: "تركيا وقطر لطالما كانتا سبّاقتين في التوصل إلى اتفاقات، بتحملهما مخاطر ومسؤوليات كبيرة أمام التاريخ والإنسانية".

وختم السفير بالقول إن زيارة الرئيس أردوغان "ستعود بالنفع على البلدين والمنطقة والإنسانية جمعاء"، مشيرا إلى أن تركيا وقطر تعملان معا من أجل مستقبل أكثر استقرارا وتسهمان في حلّ الأزمات عبر نهج قائم على الحوار والتفاهم.

والثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عمان.

وتأتي جولة الرئيس التركي الخليجية تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، وتستمر حتى الخميس.