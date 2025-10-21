برنامج الأغذية العالمي يشير إلى ضرورة الوفاء باحتياجات غزة من الغذاء

أرسل برنامج الأغذية العالمي أكثر من 6700 طن متري من الغذاء إلى السكان في غزة منذ انطلاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 10 أيام، لكنه أشار إلى أنه أقل بكثير من القدر الكافي.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في المنطقة، في جنيف إن هذه الكمية تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لمدة نحو أسبوعين.

وتشير تقديرات المنظمة إلى الحاجة إلى 2000 طن من الغذاء يوميا. وبرغم وجود الإمدادات يستلزم الأمر فتح المزيد من المعابر الحدودية حيث يستحيل لوجيستيا توصيل كمية أكبر من الغذاء عبر المعبرين الوحيدين المفتوحين حاليا.

يشار إلى أن 26 فقط من مراكز توزيع الغذاء المخطط لتشغيلها في قطاع غزة مفتوحة حتى الآن، وجميعها يقع جنوبي القطاع ووسطه.

وكان من الصعب فتح مزيد من المراكز سريعا، نظرا للدمار الشديد وكومات الحطام التي تغلق الطرق. وأفادت الأمم المتحدة بأن إمداد سكان شمالي القطاع بالغذاء يتطلب فتح معابر حدودية قريبة.

ولفتت عطيفة إلى أن تقارير وردت بشأن نهب شاحنات منذ وقف إطلاق النار، على أيدي الجوعى اليائسين أو الجماعات المسلحة.

وأضافت أن "التفاؤل الحذر يسود بين السكان بشأن إرسال ما يكفي من الغذاء وأنه سيتم توفير الغذاء للجميع".