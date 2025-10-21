أردوغان يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة خليجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسطنبول، صباح الثلاثاء، متوجها إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عمان أيضا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له، أقلعت من مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الكويت عقيلته أمينة أردوغان، إضافة إلى وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافقه أيضا رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الأمنية والخارجية عاكف تشاغطاي قليتش، إلى جانب شخصيات من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ويبدأ الرئيس أردوغان، الثلاثاء، جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، تستمر حتى الخميس.