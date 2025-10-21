ناريندرا مودي: الهند دافعت عن الحق وانتصرت للعدالة بعملية سيندور

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، في رسالة وجهها إلى مواطني بلاده بمناسبة مهرجان الأضواء (ديوالي)، سلط فيها الضوء على نجاحات عملية سيندور والكفاح ضد الناكسالية (الماوية الشيوعية)، مؤكدًا أن شعار "هند واحدة، هند عظيمة" برز كرمز للاستقرار في وقت يعاني فيه العالم من الأزمات، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأوضح مودي، أن قرار خفض معدلات ضريبة السلع والخدمات هو من بين الإنجازات التاريخية لحكومته وإن المواطنين يدخرون الآن آلاف الملايين من الروبيات من خلال إصلاحات نظام ضريبة السلع والخدمات الذي انتهجته حكومته.

كما حث مودي المواطنين على اعتماد سياسة "سواديشي" (شراء المنتجات المحلية) لتعزيز روح شعار "هند واحدة .. هند عظيمة"، واحترام جميع اللغات وإعطاء الأولوية للصحة وممارسة اليوجا.

وأضاف مودي في رسالته، التي كتبها بعد يوم من احتفاله بمهرجان ديوالي مع أفراد البحرية على متن حاملة الطائرات المحلية الصنع "آي إن إس فيكرانت "، أن "كل هذه الجهود ستقودنا بسرعة نحو تقدم الهند".

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "يعلمنا الإله شري رام أن ندافع عن الحق ويمنحنا الشجاعة أيضًا لمحاربة الظلم. لقد شاهدنا مثالاً حيًا على هذا قبل بضعة أشهر خلال عملية سيندور. وخلال العملية، لم تدافع الهند عن الحق فقط بل وانتصرت للعدالة كذلك".

وأردف أن هذا المهرجان له خصوصيته لأنه للمرة الأولى، سيتم إضاءة المصابيح في العديد من المناطق في أنحاء البلاد، ومن بينها المناطق النائية.

وكانت الهند قد أعلنت في 7 مايو الماضي، أنها شنت ضربات صاروخية وجوية، أطلقت عليها اسم عملية سيندور. واستهدفت تلك الضربة 9 مواقع في أنحاء آزاد كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية وإقليم البنجاب الباكستاني.

وجاء ذلك ردا على هجوم استهدف في 22 أبريل الماضي، مجموعة من السياح في وادي بيساران بالقرب من باهالجام في بمنطقة جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وإصابة أكثر من 20 آخرين.