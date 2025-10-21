ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الرئيس الفرنسي وصف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ"الهش"

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن باريس تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن إدارة غزة وأمنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب في عاصمة سلوفينيا ليوبليانا.

وقال ماكرون: "نعمل لضمان أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في أقرب وقت ممكن، يضع إطارا دوليا للإدارة والأمن (في غزة)".

وتعليقا على وقف إطلاق النار في غزة، أضاف ماكرون: "نعلم أن الوضع في غزة ما زال هشا جدا".

وأكد ضرورة استمرار الضغط من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب ماكرون عن رغبته في مواصلة الجهود لفتح معابر المساعدات الإنسانية في غزة.