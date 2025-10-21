بغداد وأبوظبي تصادقان على الربط عبر منصة تبادل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية، الثلاثاء، المصادقة على متطلبات عضوية التداول عبر منصة "تبادل"، التي تربط سوق العراق للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها صادقت على عضوية دخول شركات الوساطة العراقية للتداول في سوق أبوظبي عبر المنصة، إلى جانب الموافقة على عضوية دخول شركات الوساطة الأجنبية للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ضمن إطار مشروع الربط الاستراتيجي بين السوقين.

وأوضح رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص أن هذه الخطوة "تمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية العراقية وتعزيز تكاملها الإقليمي".

وأضاف أن منصة "تبادل" ستسهم في "توسيع فرص الاستثمار وزيادة السيولة ورفع كفاءة التداول وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العراقي".

وأشار الهيمص إلى أن الهيئة "ماضية في تنفيذ رؤيتها لتحديث بيئة السوق المالية وتعزيز الشراكات مع الأسواق العربية والعالمية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو".

وأكد أن المصادقة على متطلبات العضوية "تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة سوق العراق للأوراق المالية كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة".

وتتيح منصة "تبادل" حاليا الوصول إلى أكثر من 490 شركة مدرجة، وتضم قاعدة مستثمرين تتجاوز 7.6 ملايين مستثمر.

وخلال عام 2024، بلغت قيمة التداولات عبر المنصة نحو 200 مليون دولار، محققة نموًا سنويا بنسبة 317 بالمئة، وفق بيانات رسمية.

وتوفر المنصة آلية تداول سلسة بين الأسواق المالية الإقليمية مع تسوية بالعملات المحلية، من دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو الاستعانة بخدمات الحفظ، ما يجعلها منصة تكامل مالي متطورة.

ويرتبط نظام "تبادل" حاليا بين أسواق أبوظبي والبحرين ومسقط وأستانا وكازاخستان وأرمينيا، في إطار توسع مستمر نحو تعزيز الترابط بين البورصات الإقليمية والدولية.