صحة الفيوم تنفي وفاة طفل بالالتهاب السحائي

أصدرت مديرية الصحة بالفيوم، أمس الأربعاء، بيانا؛ ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وفاة الطفل عز ضياء الدين أحمد بسبب الالتهاب السحائي، وعدم التشخيص الصحيح لحالة الطفل قبل الوفاة.

وأورد البيان بخصوص حالة الطفل عز ضياء الدين أحمد؛ ردا على ماتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي: "بناء على ما تم إبلاغنا به من مستشفى حميات إمبابة، فإن التحاليل المعملية التي تم أخذها من الطفل المذكور خالية 11 تماما من الإصابة بالالتهاب السحائي، وخالية أيضا من الإصابة بالتهاب في المخ".

وأوضح البيان أن مستشفى حميات إمبابة أكدت أن التحاليل والفحوصات المعملية أثبتت أن الطفل مصاب بتسمم دموي، ما أدى إلى وفاته، مؤكدًا أن المرض غير معد، ولا يحتاج إلى اتخاذ أية إجراءات وقائية.

كما أهابت مديرية الصحة بالفيوم، الإعلاميين والصحفيين، توخي الحذر قبل نشر الأخبار؛ للتأكد من صحتها وعدم إثارة الرأي العام.

واختتم البيان بأن مديرية الصحة والسكان بالفيوم تتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الطفل عز ضياء الدين، سائلين الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.