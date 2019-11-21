بيكهام وميلي بوبي براون يطالبان بحقوق أقوى للأطفال

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دعا لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والممثلة ميلي بوبي براون، أمس الأربعاء، إلى العمل على تعزيز حقوق الأطفال في الأمم المتحدة.

وترأس سفيرا منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) للنوايا الحسنة قمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للاحتفال باليوم العالمي للطفل وبالذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وقال بيكهام: "بصفتنا قادة وشخصيات عامة وآباء وبشر، يجب علينا جميعا بذل المزيد من الجهد لحماية أحلام الأطفال".

وتحدث نجم كرة القدم البريطاني السابق عن عمله الذي استمر لما يقرب من 20 عاما في اليونيسف، والتقى خلالها بصبية وفتيات في جميع أنحاء العالم يطالبون بتحسين الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية.

وتحدثت ميلي براون، /15 عاما/ نجمة المسلسل التلفزيوني "سترينجر ثينجز" عن تجربتها الخاصة في التعرض للتنمر في المدرسة وعبر الإنترنت.

وقالت: "إنه لشعور مرعب أن تنظر إلى هاتفك لترى أن الرسائل التي يرسلها الأشخاص إليك مليئة بالغضب والكراهية وحتى التهديدات".