ننشر خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية، اعتبارًا من غد الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل.

وتوقعت الأرصاد، في بيان نشرته اليوم السبت، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، غدًا الأحد، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وخفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وقالت إنه المتوقع يوم الاثنين المقبل، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وبعض المناطق أيضًا من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وأضافت أنه من المتوقع يوم الثلاثاء المقبل، سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم، ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بيوم الأربعاء، فمن المتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومتوسطة على كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه من المتوقع يوم الخميس، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، ومتوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

وفيما يتعلق بتوقعاتها ليوم الجمعة، فأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.