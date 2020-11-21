سون يتخطى صلاح ويتصدر جدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج

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تخطى سون هيونج مين نجم توتنهام، مساء السبت، محمد صلاح نجم ليفربول، في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.

وسجل سون هدفه التاسع في مرمى مانشستر سيتي، بالمباراة المقامة مساء اليوم السبت، على ملعب السبيرز.

وكان سون متساويا مع صلاح وكلايفرت لوين نجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر، في صدارة جدول ترتيب الهدافين قبل الجولة التاسعة بـ 8 أهداف لكل منهما، إلا أن الكوري الجنوبي نجح في تسجيل هدفه التاسع بمرمى السيتي ليظفر بصدارة الهدافين ولو مؤقتا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح لن يشارك مع ليفربول في الجولة التاسعة أمام ليستر سيتي بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".