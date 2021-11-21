السجن 5 سنوات لمتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

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قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات‎، في إعادة محاكمتهما في قضية حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

يذكر أن المتهمين صدر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في هذه القضية، وألقي القبض عليهما فقاموا باتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهما من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.