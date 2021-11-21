إصابة رجال شرطة بعد ليلة جديدة من الاضطرابات في هولندا

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أصيب خمسة من رجال الشرطة الهولندية بجروح مع استمرار أعمال العنف في أنحاء البلاد ليلة السبت/الأحد، حسبما ذكرت الشرطة عبر موقع تويتر.

وتم تسجيل اضطرابات في عدة مدن، وغالبا ما شارك فيها الشباب بإلقاء الألعاب النارية أو إشعال حرائق صغيرة أو تدمير لافتات المرور. وفي حالة واحدة على الأقل، ألقى أحدهم حجرا عبر نافذة سيارة إسعاف كانت تنقل مريضا.

ووردت أنباء عن اعتقال سبعة أشخاص، وأفادت الشرطة الهولندية بأنه تم إرسال وحدات متنقلة وخيول وكلاب مدربة "لاستعادة النظام العام".

وتركز العنف في روتردام في وقت متأخر من مساء الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح أمس السبت بعد خروج احتجاج على القيود المرتبطة بفيروس كورونا عن السيطرة.

وشهد ذلك اشتباكات في الشوارع وأطلقت الشرطة النار على الحشود.

وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت بدعوات للتظاهر والدخول في مواجهات مع الشرطة. وأدى ذلك إلى تعزيز وجود الشرطة في أمستردام وروتردام.

وتحدث وزير العدل فيرد جرابرهاوس أمس السبت عن "عنف مفرط ضد الشرطة وخدمات الطوارئ ورجال الإطفاء".

وأعلن عن إجراء تحقيق شامل في لجوء الشرطة لاستخدام السلاح.