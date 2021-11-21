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السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:52 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن مصنع بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق، بالقرب من قرية الجُديدة، التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه؛ تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


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