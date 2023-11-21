الرئيس الإماراتي: الوضع الخطير في غزة يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار

قال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إنه شارك اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان، والوقف الفوري لإطلاق النار».

وأوضح أن «الأزمة الحالية تؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع»، قائلًا إن «المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام».

وانطلقت اليوم الثلاثاء، قمة دول بريكس لمناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة من السابع من أكتوبر الماضي، بدعوة من جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للقمة.

وأوضح مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بيان له، أن الاجتماع الافتراضي سيتضمن مشاركة قادة كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين باعتبارها الدول المدعوة إلى الانضمام لمجموعة بريكس بداية من يناير المقبل.

وافتتح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، القمة بتوجيه اتهام إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب والتسبب في إبادة جماعية للفلسطينيين.