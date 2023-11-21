إزالة 10 حالات بناء مخالف بأبو زعبل في القليوبية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة 10 حالات بناء مخالف بمنطقة أبو زعبل في الخانكة، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرا أساسيا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وتمكنت الحملة من إزالة 10 حالات كبرى على مساحه 15 ألف متر، تنوعت ما بين هناجر ومنازل بالطوب السويسي، وأحواش وتشوينات، وأسوار كلها منشأة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، بدون ترخيص حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل.

وكان ذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ أقصي العقوبات، وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

يذكر أن حملات الإزالات منذ انطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي، وحتى اليوم الإثنين، في القليوبية تمكنت من إزالة 961 حالة على مساحة 60 فدانًا و7 قراريط و22 سهمًا، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و478 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 54527 مترًا، وتم تحرير 43 محضر للمخالفين ( مبانى/ زراعة).

وشدد المحافظ، خلال جولته على ضرورة تنفيذ جميع حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها، والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء.

وجاء ذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن 144، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).