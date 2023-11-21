حماة الوطن بمطروح يتضامن مع مطالبة النواب للرئيس السيسي بحماية أمن مصر

أكد النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، تضامنه مع خطاب مجلس النواب خلال جلسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مطالبة الرئيس السيسي باتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني: "حملت رسائل تحذير للعالم بعدم السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، والتأكيد على يقظة الجيش المصري المستعد لحماية أمن واستقرار شعبه بكل ما يمتلك من قوة وأدوات، فضلا عن أن الدولة المصرية ماضية في اتخاذ جميع تدابير حفظ أمنها بجانب استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين جنوبا".