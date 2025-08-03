الأهلي يهزم منتخب الشباب وديا استعدادا للموسم الجديد

حقق النادي الأهلي الفوز 1-0 على حساب المنتخب الوطني للشباب، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويدين الأهلي بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه السلوفيني نايتس جراديشار، الذي سجل هدف الفوز في الشوط الأول من اللقاء.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، مصطفى العش ومحمد شكري، وفي الوسط لعب أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، خلف ثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر ونايتس جراديشار.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام منتخب الشباب على ملعب ستاد السلام، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض مباراة ثانية مساء اليوم أيضًا أمام بتروجت.

وواجه الأهلي منتخب الشباب استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، فيما يستعد منتخب الشباب لخوض منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر من العام الجاري.