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إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر ضد نتنياهو وجالانت

وكالات
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:41 م

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ومن جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "على إسرائيل أن تقطع مع المحكمة الجنائية وتتخذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة، في بيان اليوم الخميس، أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.


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