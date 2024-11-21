وزير الخارجية الإسرائيلي: الجنائية الدولية فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت «عبثية».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها».

وزعم أن «المحكمة أصبحت أداة سياسية تخدم العناصر الأكثر تطرفًا؛ التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن أوامر الاعتقال بمثابة «اعتداء على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وأكمل: «إن إصدار الأوامر ضد دولة تتصرف وفق القانون الدولي، هو مكافأة وتشجيع لمحور الشر الذي ينتهك هذا القانون بشكل صارخ ومستمر».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.