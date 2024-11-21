تقرير إسرائيلي يكشف بنود مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (التفاصيل كاملة)

مهلة 60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.. وضمانات أمريكية لإسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتطفات من مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان، والتي تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، "تشمل المسودة منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701" - حسب وكالة سبوتنك.

ويستكمل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين جولته في إسرائيل اليوم بعد أن التقى الأطراف الفاعلة في لبنان للتوافق على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت القناة أن "الاتفاق يتضمن ملحقًا إضافيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقًا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية".

واعتبرت القناة الإسرائيلية أن "القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان، لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافًا مدنية وحكومية".

وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني "سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق، على أن تشمل مهام اللجنة الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبنيتها التحتية فوق الأرض وتحتها".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تسريبات بشأن الاتفاق تتعلق بمجموعة من الضمانات الأمريكية بين تل أبيب وواشنطن تعطي لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، وأن تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة أبرزها العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، بموازاة استهداف مناطق أثرية أخرى في مدينتي بعلبك وصور، فيما أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة متلفزة أمس أن المقاومة لا تزال توجه ضرباتها ضد نقاط تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت الغارات وعمليات القصف الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية قد تسببت في مقتل 3481 شخصًا، وإصابة 14786 آخرين، بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية.