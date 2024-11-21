مجلس الشيوخ الأمريكي يجهض محاولة لمنع الولايات المتحدة من بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) محاولة لمنع الولايات المتحدة من بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل في حربها على قطاع غزة بسبب تزايد عدد القتلى المدنيين هناك.

وسعى السيناتور المستقل بيرني ساندرز النائب عن ولاية فيرمونت ومجموعة صغيرة من الديمقراطيين إلى منع بيع بعض قذائف الدبابات وقذائف الهاون ومجموعات القنابل الذكية لإسرائيل.

ورُفضت المحاولة الأولى لمنع المبيعات بأغلبية ساحقة، ومن المتوقع أن ترفض محاولتان أخريان.

وقال ساندرز، في معرض دفاعه عن وقف المبيعات، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا تشن ببساطة حربا ضد حماس. إنها تشن حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني".

على الجانب الآخر، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه "سيعارض بشدة" هذه الإجراءات، معتبرا أن "إسرائيل تحتاج إلى حماية نفسها ليس فقط اليوم، ولكن أيضا غدا وفي العام المقبل وما بعده".

وكان الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب الذي بلغ نحو 18 مليار دولار أمريكي قضية مثيرة للانقسام السياسي في الحملة الرئاسية الأمريكية، حيث تعهد الجمهوريون بمواصلة الدعم غير المنقوص لإسرائيل.

وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدعم قوي لإسرائيل ودعا نتنياهو إلى إنهاء حرب غزة بسرعة. ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول خططه في هذا الشأن.