البرلمان التركي يوافق على مذكرة التفاهم الأمني مع ليبيا

وافق البرلمان التركي اليوم السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

كان البرلمان التركي قد وافق على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية يوم الخامس من الشهر الجاري.

يشار إلى كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية والرئيس التركي رجب أردوغان قد وقعا الشهر الماضي مذكرتي تفاهم بشان التعاون الامني وترسيم الحدود البحرية.

كانت حكومة الوفاق قد وافقت على المذكرتين أول أمس الخميس.

وأعربت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب المنتخب عن رفضها للمذكرتين.

كما أعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم إزاء مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، "بوصفها انتهاكا للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية".