وفاة مبعوث إيران لدى اليمن متأثرا بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة مبعوث إيران لدى الحوثيين في اليمن حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، رغم كل الاجراءات العلاجية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، صباح الثلاثاء، قال بيان وزارة الخارجية الإيرانية إن «مبعوثها لدى الحوثيين في اليمن أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته»، معربة عن أسفها لأن «مبعوثها عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر لبعض الدول».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أعلن السبت الماضي، عن اصابة السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو بفيروس كورونا، قائلًا: «نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، أجرت وزارة الخارجية ببعض الاتصالات والمشاورات للأزمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفّرت الظروف المبدئية اللازمة لنقل السفير الايراني إلى البلاد».

وولد إيرلو عام 1959 في طهران، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة وزارة الخارجية في قسم العلاقات الدولية وحصل على شهادة الدكتوراه وبدأ عمله في وزارة الخارجية. وبعد عدة سنوات من العمل في وزارة الخارجية تسلم منصب مدير قسم اليمن في الوزارة.