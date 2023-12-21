الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة

أرسل النادي الأهلي، اليوم الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق الأحمر في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26 ديسمبر الجاري على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 من الشهر ذاته.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «طلبنا تأجيل موعد مباراتي الفريق في بطولة السوبر المصري، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط».

وأضاف البيان: «الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية».

وأتم البيان: «كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق».