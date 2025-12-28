ترامب يهاتف بوتين قبيل لقائه الرئيس الأوكراني بفلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا.

جاء ذلك في منشور لترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وأوضح ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية مع بوتين".

وأشار إلى أنه سيلتقي، في وقت لاحق اليوم، بالرئيس الأوكراني في منتجع مارالاغو، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.