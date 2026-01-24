رومانو: السكتيوي على أعتاب خلافة الركراكي في تدريب منتخب المغرب

بات طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني «المحلي»، قريبًا من تولي مهمة تدريب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، خلفًا لوليد الركراكي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن السكتيوي يستعد لتولي القيادة الفنية لأسود الأطلس، في ظل مفاوضات متقدمة يجريها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لوضع اللمسات الأخيرة وضمان استمرارية المشروع الفني للمنتخب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الاتحاد المغربي لكرة القدم، الهادفة إلى الاعتماد على مدرب وطني وتعزيز الهوية المغربية، مع إبداء ثقة كاملة في الكفاءات المحلية.

وكان منتخب المغرب، تحت قيادة وليد الركراكي، قد خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في البطولة التي استضافها المغرب، ليواصل «أسود الأطلس» الغياب عن التتويج القاري لأكثر من 50 عامًا.

في المقابل، حقق السكتيوي إنجازًا لافتًا بقيادته منتخب المغرب للمحليين للتتويج بلقب كأس العرب، بعد الفوز على الأردن في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

ويمتلك طارق السكتيوي، البالغ من العمر 48 عامًا، سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث قاد المغرب الفاسي للتتويج بكأس العرش، ونجح مع نهضة بركان في حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب تجاربه مع أندية اتحاد تواركة والمغرب التطواني ونادي الإمارات الإماراتي، فضلًا عن تدريب المنتخب المغربي الأولمبي ومنتخب المحليين.