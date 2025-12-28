ألمانيا: حادث تجديف في نهر الراين يسفر عن سقوط 10 أشخاص في المياه الباردة

سقط عشرة أشخاص في المياه الباردة إثر حادث اصطدام بين زورقي تجديف في نهر الراين قرب مدينة مانهايم غربي ألمانيا.

وأفادت الشرطة بأن العديد من المجدفين المنتمين إلى نادٍ للتجديف من مدينة شباير أُصِيُبوا بحالات انخفاض حاد في حرارة الجسم، حيث كانت درجة حرارة المياه تبلغ أقل من خمس درجات مئوية.

وكانت المجموعة التي ضمّت ما مجموعه 20 مجدفا تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاما، تبحر في نهر الراين عندما انقلب زورقان. ونتيجة لذلك سقط عشرة من الرياضيين في المياه التي بلغت حرارتها، بحسب البيانات، 2ر4 درجات مئوية. وكانوا يرتدون ملابس رياضية وسترات نجاة، لكنهم لم يكونوا يرتدون بدلات من النيوبرين (الواقية من البرودة)، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وعند وصول فرق الطوارئ، كان المجدفون الموجودون في المياه الباردة تمكنوا بالفعل من إنقاذ أنفسهم والوصول إلى اليابسة، بمساعدة بقية أفراد المجموعة. وقامت فرق الإطفاء وشرطة الملاحة النهرية بنقل المصابين بانخفاض الحرارة بواسطة قوارب إلى شاطئ قريب، حيث كان طاقم الإسعاف في انتظارهم.

ووفقاً لأحدث بيانات الشرطة، نُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفيات، وتطلبت حالة اثنين منهم البقاء تحت المراقبة طوال الليل. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن. وأوضحت الشرطة أن موقع الحادث يقع عند منعطف في النهر، إضافة إلى أن منسوب مياه الراين منخفض حالياً وتشهد المنطقة حركة ملاحية كثيفة.