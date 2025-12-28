تونس والسعودية توقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت تونس والسعودية، الأحد، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، بينها الجمارك والتعدين والبريد والإعلام.

وجرى التوقيع خلال أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، المنعقدة في العاصمة الرياض، التي انطلقت الأحد وتستغرق يومين، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وأفادت الوكالة، بأن الوثائق الموقعة شملت اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وشملت الوثائق أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية.

وعلى هامش أشغال اللجنة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، في تصريح للوكالة التونسية، إن هذه الدورة محطة جديدة لدعم الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه جرى الاتفاق على مواصلة العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة لإمضاء اتفاقيات أخرى، إلى جانب عقد لقاء، الاثنين، بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن انعقاد اللجنة يشكل مناسبة لاتخاذ خطوات مهمة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف الخريف، أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون، خاصة في ظل إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأكد العمل على رفع مستوى الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وتنعقد الدورة الـ12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، برئاسة الوزيرين عبد الحفيظ والخريف، وفق بيان سابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

كما يشرف الوزيران، على هامش هذه الدورة، على فعاليات "الملتقى الاقتصادي التونسي السعودي"، الذي يهدف إلى بحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة والتبادل بين البلدين.