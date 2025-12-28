تشكيل أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين ومجلس نقابة قنا الفرعية، اختيار أعضاء تلك اللجنة برئاسة د. ناجي سلام.

وأوضح بيان صادر عن النقابة أنه، بناءً على القرار الصادر عن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، بتشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس نقابة قنا الفرعية.

وأضاف أنه تم اختيار أعضاء تلك اللجنة برئاسة د. ناجي سلام، وتضم في عضويتها كلا من د. عبدالعزيز الجوهري ، د. أيمن حلمي، د. محمد الشاطبي، د. إيمان ماهر.

وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم للقيام بدورها القانونى بشأن التدقيق فى الملفات والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، فضلا عن فحص الطعون والتظلمات وطلبات التنازل، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، تمهيداً لإعداد الكشوف النهائية السادة المرشحين.

وتابع: "تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة، تستعين اللجنة بمستشارين من "مجلس الدولة" و"النيابة الإدارية" لضمان الحيادية و الرأى القانوني السديد كافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية".

وأهابت اللجنة بأعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية (اللجنة المشرفة على الانتخابات) دون غيرها من اى مصادر أخرى وعدم الالتفات لأي أخبار متداولة خارج هذا الإطار.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا كاملا حول مجمل أعمالها خلال الفترة السابقة باجتماع مجلس النقابة العامة و المحدد لانعقاده جلسة يوم الثلاثاء القادم.