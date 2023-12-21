أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من جنوده أثناء القتال في شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 137.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة خلال عمليات القتال في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أكدت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 19902، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إنه لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل الأوان، وتعهد مجددا بالقضاء على كل مقاومة من جانب الحركة.

وأضاف نتنياهو في رسالة عبر الفيديو "نواصل الحرب حتى النهاية. ستستمر حتى القضاء على حماس- حتى النصر".