بلغ نادي ليفربول نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه 5-1 على ضيفه وست هام، مساء اليوم الأربعاء.

أحرز أهداف ليفربول، دومينيك سوبوسلاي (28)، كورتيس جونز (56 و84)، كودي جاكبو (71) ومحمد صلاح (82).

فيما سجل جارود بوين، هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 77.

وأراح مدرب ليفربول، يورجن كلوب، مجموعة من لاعبيه الأساسيين في هذا اللقاء.

وشكل ليفربول، الخطورة على مرمى ضيفه مبكرا، عندما وجه سوبوسلاي تسديدة قوية، ارتدت من جسد زميله نونيز في الدقيقة الرابعة.

وواصل ليفربول، الاعتماد على التسديدات بعيدة المدى، وهذه المرة عبر جونز الذي لم يجد أريولا صعوبة في التصدي لتصويبته في الدقيقة 22.

وتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 28، عندما وصلت تمريرة جاريل كوانساه إلى سوبوسلاي الذي تقدم بالكرة قبل التسديد من بعيد على يمين الحارس.

وواصل ليفربول أفضليته مع مرور الوقت، معتمدا على سلاح التسديدات البعيدة، لكنه عجز عن تهديد المرمى حتى الدقيقة 45، عندما رفع إليوت كرة عرضية، تابعها كودي جاكبو برأسية بجانب القائم الأيمن.

ونفذ وست هام، هجمة منظمة في الدقيقة 53، لكن ظهير ليفربول كوستاس تسيميكاس قطع تمريرة بوين الخطيرة.

واستطاع ليفربول، إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 56، عندما وصلت تمريرة نونيز إلى جونز، الذي سدد من زاوية صعبة بين قدمي الحارس إلى داخل المرمى.

وكاد البديل محمد صلاح أن يضع بصمة سريعة فور دخوله الملعب، عندما مرر كرة ذكية ناحية إليوت الذي وصل إليها وسدها ليبعدها أريولا في الدقيقة 62.

وسرعان ما أضاف ليفربول، الهدف الثالث في الدقيقة 71، عندما حصل جاكبو على تمريرة من إبراهيما كوناتي، ليوجه تسديدة منخفضة على يمين الحارس.

وقلص وست هام، النتيجة في الدقيقة 77، عندما تلقى بوين الكرة من بن جونسون، ليتخلص من كوانساه قبل أن يسدد نحو القائم البعيد.

واقترب جو جوميز من تسجيل هدف مميز في الدقيقة 79، عندما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى، وراوغ قبل أن يوجه تسديدة سيطر عليها أريولا على مرتين.

وأهدر محمد صلاح فرصة خطيرة في الدقيقة 81، عندما ارتدت تسديدة نونيز من القائم، لتصل الكرة إلى النجم المصري الذي سدد بغرابة بجوار القائم.

لكن صلاح عوض الأمر في الدقيقة 82، عندما سجل الهدف الرابع عندما وضعه زميله أرنولد في مواجهة الحارس، ليسدد الكرة في الشباك.

وأحرز جونز الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 84، عندما تابع بأناقة كرة أرنولد داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الريدز 5-1.