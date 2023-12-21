حماس: الفصائل قررت أنه لا حديث عن تبادل أسرى قبل وقف الحرب

أعلنت حركة حماس، الخميس، أن «الفصائل الفلسطينية اتخذت قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل مع إسرائيل، إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة».

وقالت الحركة عبر حسابها على «تليجرام»، إن «الفصائل الفلسطينية أكدت أن هناك قرارًا وطنيًا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة «12»، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن إسرائيل أبدت الاستعداد لأن تشمل صفقة التبادل القادمة معتقلين بارزين دون أن تذكر أي أسماء.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، احتجزت «حماس» نحو 239 شخصا خلال عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف قتيل فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.