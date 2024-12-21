أعلنت السفارة السورية في الأردن، عن منح السوريين تذكرة مرور مجانية - صالحة لمدة شهر واحد فقط - للعودة إلى بلادهم.

وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت: «الإخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة الى سورية (مجانا) مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد».

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عودة أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

وقال الفراية في تصريح لتلفزيون المملكة الرسمي إن «عدد السوريين الذين عبروا لبلادهم من خلال معبر جابر/نصيب منذ الثامن من ديسمبر الجاري حتى الآن بلغ 7250 سوريًا»، موضحا أن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.

ويرتبط البلدان بمعبرين رئيسيين، هما «الجمرك القديم» الذي يقابله «الرمثا» من الجانب الأردني والذي خرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب تداعيات الأزمة في سوريا، ومعبر «نصيب» الذي يقابله «جابر» الأردني.

والأردن من أكثر الدول تأثرا بما شهدته جارته الشمالية، إذ يستضيف نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة «لاجئ»، بينما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.