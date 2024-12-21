الأجهزة الأمنية تنقذ شابا حاول إشعال النيران في نفسه من أعلى برج سجن المنصورة

صورة من واقعة محاولة شاب حرق نفسه من أعلى برج سجن المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الدقهلية من إحباط محاولة شاب في العقد الثالث من العمر، إشعال النيران في نفسه أعلى برج المراقبة بسجن المنصورة العمومي القديم المغلق منذ عدة سنوات.

وصعد الشاب إلى برج مراقبة السجن أمام استاد المنصورة الرياضي ممسكًا بجركن به مواد قابلة للاشتعال، ملوحًا بحرق نفسه.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي يفيد بمحاولة شاب الانتحار.

على الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومباحث مركز شرطة قسم ثاني المنصورة، وتم إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار، وتم أخذه داخل سيارة إسعاف مع تواجد أمني.

وتمكنت إدارة مرور الدقهلية من إعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد أن توقف بسبب احتشاد المئات من المتواجدين بالشارع.

وقال مصدر أمني إنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الشاب يُدعى "ع. م. أ"، في العقد الثالث من العمر، مقيم بمنطقة كفر البدماص، وقد سكب بنزينًا على نفسه وهدد بإشعال النار، مع وجود جميع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع وإنزاله بمعرفة الشرطة والحماية المدنية، لافتًا إلى أنه يعاني من اضطراب نفسي أو يتعاطى موادا مخدرة.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.