نفت المملكة العربية السعودية -اليوم الأربعاء- تقريرا إعلاميا يتهم المملكة باختراق هاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وأكدت سفارة السعودية بالولايات المتحدة -عبر حسابها بموقع "تويتر" عدم صحة التقرير، قائلة: "إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف. نحن ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق".

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.