عمرو أديب يسخر من bbc بعد «واقعة المحلل والمرتب»: الـ بي بي سيكو مدفعتش حاجة للراجل

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لواقعة المحلل في شبكة "بي بي سي" الذي ظهر على الهواء خلال مقابلة عبر الإنترنت، ويشكو عدم حصوله على مستحقاته منذ عامين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، في معرض تعليقه على الواقعة، إن "بي بي سي" تتحدث دائمًا عن الشفافية وحرية الرأي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ هذا المحلل لم يحصل على حقوقه منذ عامين في "الـ بي بي سيكو"؛ في سخرية من الشبكة البريطانية.

وأضاف أن الشبكة قطعت حديث المحلل ولم يُسمح به بمواصلة كلامه، وتساءل: "أين حرية الرأي.. اقفل يا إبراهيم.. هذه هي الـ بي بي سي عندما دخلت في امتحان بـ3.5 صاغ".

وتابع: "المحطة قالت من كام يوم هل مسموح لأي أحد يشتكي في الإعلام المصري.. الراجل في المحطة ولا قال إنه انضرب ولا انسجن، قال فقط أنا بقالي سنتين يا ست (المذيعة) شغال صخرة".



وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "bbc" (القناة العربية) إلى موقف محرج ومفاجئ خلال بثها المباشر، إثر مطالبة المحلل السياسي المصري مهدي عفيفي بمستحقاته المالية من القناة.

وخلال بث مباشر، سألت المذيعة ضيفها عفيفي من واشنطن عن رأيه بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأزمة الأوكرانية، وبدأ عفيفي، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأميركي، حديثه في صلب الموضوع، قائلا: "ما حدث أن الرئيس بايدن وجد أن رأيه بالأمس أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد يكون هذا سماحا لروسيا بالدخول إلى أوكرانيا".

لكنه سرعان ما انتقل بشكل مفاجئ إلى موضوع المستحقات المالية، قائلا" "الموضوع المهم الآن الذي أريد أن نناقشه.. على مدى عامين لم تدفع الـ بي بي سي أي مستحقات لنا"، في إشارة إلى المحللين الذين يظهرون على برامج القناة.

وأبرز عفيفي على الشاشة ورقة تظهر مطالبته لرئيس الأخبار في بي بي سي، ولمسؤول الأخبار بالقسم العربي، بمستحقاته التي لم يتم صرفها طوال عامين.

وردت المذيعة بالقول: "أستاذ مهدي هل تعتقد أنه يهم المشاهدين الآن؟.. أقدر ما تقوله لكن للأسف"، قبل أن تقدم اعتذارها له وللمشاهدين.



