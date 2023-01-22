ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء 2 جنيه عند باب المزرعة خلال تعاملات اليوم الأحد 22 يناير 2023، حيث صعد سعر الكيلو مسجلا 59 جنيها عند باب المزرعة، مقارنة بـ57 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، تصل الدواجن إلى المستهلك النهائي بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد، ويتراوح سعر الأوراك بين 66 و67 جنيها للكيلو، ويسجل سعر كيلو البانيه 153 جنيها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار قد تختلف قليلا من منطقة لأخرى، وفقا لآليات العرض والطلب.

وقال السيد، إن تراجع المعروض خلال الفترة الحالية هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، فضلا عن استقرار أسعار الأعلاف عند مستويات مرتفعة جدا.

وأوضح السيد، أن الأشهر الماضية كان جميع المنتجين يعزفون عن دخول دورات جديدة، وفي الوقت نفسه يتم بيع دواجن «الأمهات»، وهو ما ظهر أثره خلال الأيام الجارية.

وأضاف السيد، أن الإفراجات الأخيرة لشحنات الذرة والصويا، وعودة عدد لا بأس به من المنتجين إلى القطاع مرة أخرى، سيساهم في ضبط السوق المحلي إلى حد ما في الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المنتجين العائدين إلى القطاع مرة أخرى لايتعدوا الـ40% من المتخارجين خلال الفترة الماضية.

وشدد السيد، على ضرورة استمرار الإفراجات عن الذرة والصويا، وتشديد دور الجهات الرقابية لمنع احتكار الأعلاف وزيادة أسعارها بشكل يتجاوز سعر الصرف والسعر العالمي بنسبة كبيرة.

وذكر أنه يجب تحديد سعر عادل لمدخلات الإنتاج وسعر بيع الدواجن عند باب المزرعة، لافتا إلى أن المنتج يحتاج إلى استعادة الثقة مرة أخرى للعودة للقطاع، بعد أن ظل أكثر من 4 أشهر يتعرض لخسائر فادحة.