يشارك رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس بالعزف على البيانو ضمن أفراد أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي في الحفل الموسيقي الذي سيتم إقامته يوم السبت الموافق 4 فبراير المقبل بحرم مسرح الجامعة بمدينة الجونة.

وكان من المقررا اقامة هذا الحفل في مدينة الجونة ودار الاوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا السويسري، بينما تم تأجيل الحفل لإصابة المهندس سميح ساويرس بكسر بإصبعه، وقد ترتب على تغير المواعيد أن تعذر على الأوركسترا السويسري القدوم إلي مصر.

وجدير بالذكر ان برنامج الحفل في الجونة هو نفس البرنامج الذي سيقوم بعزفه الأوركسترا السيمفوني السويسري في مدينة أندرمات بسويسرا.

وأعلن المهندس سميح ساويرس عن مضاعفة عائد الحفلة وتخصيصها لدعم مشروع مدارس مصر التابع لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأعرب المهندس سميح ساويرس، عن سعادته بالتعافي من الإصابة التي تعرض لها والمشاركة في هذه الأمسية مع أوركسترا القاهرة السيمفونى بتاريخه الثري على مدار أكثر من 60 عاما وبقيادة المايسترو العالمي أحمد الصعيدي.