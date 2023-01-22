إحراق نسخة من المصحف في السويد يثير إدانات عربية وإسلامية

وحثت الكويت المجتمع الدولي على وقف "مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها".

وحذرت مصر من مخاطر "انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف".

"غير مقبول"

ووصفت تركيا حرق نسخة من المصحف بأنه تصرف "دنيء"، وقالت إن قرار الحكومة السويدية الذي سمح بإقامة المظاهرة كان "غير مقبول على الإطلاق".

وبعد الإعلان عن المظاهرة، ألغت تركيا زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون، وقالت إن الزيارة "فقدت أهميتها ومعناها".

وكانت زيارة وزير الدفاع السويدي مقررة بعد نحو أسبوع بناء على دعوة من نظيره التركي، وتهدف إلى التغلب على اعتراضات أنقرة على محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم "الاستفزازات المعادية للإسلام" بأنها "مروعة".

وقال إن "السويد تتمتع بحرية تعبير واسعة النطاق، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا نفسي، مؤيد للآراء المعبر عنها".

وحثّ فخر الدين ألتون، كبير المستشارين الإعلاميين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السويد إلى "التحرك فورا" ضد الاستفزازات المحمّلة بالكراهية.