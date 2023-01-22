الرجاء يفوز على الزهور بدوري القسم الثالث بمطروح

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حقق فريق كرة القدم لنادى الرجاء فوزاً هاماً على الزهور بـ 3 أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ 18 من المجموعة الـ 12 بدورى القسم الثالث، التي أقيمت، اليوم السبت، بملعب شباب العامرية.

وأحرز أهداف الرجاء محمد مجدى الهدف الأول، بينما أضاف عبد الرحمن ميسي الهدف الثانى واختتم كريم عبد الحميد الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرجاء إلى النقطة 22، محتلا المركز السابع بترتيب المسابقة.

وأضاف روفة سلومة الصريحى مسؤول المركز الاعلامي لنادي الرجاء، أن الصفقات القوية لمحاربي الصحراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأبرزها كريم عبدالحميد كانت من أبرز أسباب على الزهور بهذه النتيجة.

وأكد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينضم عددا من لاعبين ذوي خبرة كبيرة للرجاء لتدعيم بعض المراكز، بناء على رغبة الكابتن حسين عزالدين المدير الفني للفريق.

