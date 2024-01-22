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استقرار أسعار الفائدة الأولية في الصين

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 7:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 7:42 ص

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 45ر3% دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 2ر4%، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي أغسطس الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على قروض العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 45ر3 نقطة، في حين خفض فائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2ر4%.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


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