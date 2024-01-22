وزير الري يكرم عددا من العاملين الذين شاركوا في بناء السد العالي في ختام زيارته لأسوان

- هاني سويلم: الفخر لبناة السد.. العمل الذي أنجزه المصريون خلال ملحمة بناء السد العالي

- السد العالي علامة بارزة وخالدة في تاريخ مصر ستروى لأجيال عديدة قادمة

- المصريون تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية في جنوب مصر ليبنوا السد العالي

في ختام زيارته لمحافظة أسوان، كرّم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتكريم عدد من السادة العاملين اللذين شاركوا فى بناء السد العالى، وتكريم عدد من العاملين بالهيئة من المحالين للمعاش، وممثلي "جمعية بناة السد العالي".

حيث تم تكريم السيد/ آدم محمد آدم أرباب والذى عُين بالسد العالى في عام ١٩٦٥ والذى كان أحد العمال المشاركين في بناء السد العالى، كما تم تكريم اسم المرحوم الكيميائى/ الشاذلى حسن عوض الله مدير عام - كبير كيميائيين بهيئة السد العالى والذى وافته المنية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

كما تم تكريم كل من المهندس/ طارق فيصل رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بالهيئة، والجيولوجى/ عبد الإله محمد عبد الله مدير عام الأمن بالهيئة من السادة المحالين للمعاش على ما قدموه طوال مدة خدمتهم من أعمال لخدمة الوطن، كما قام الدكتور سويلم بتكريم ممثلين عن "جمعية بناة السد العالي"، كما قام ممثلي الجمعية بإهداء درع تكريم للسيد الوزير.

وقال الدكتور سويلم "الفخر لبناه السد" هذا العمل الذى أنجزه المصريون خلال ملحمة بناء السد العالى، متوجهاً بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، عندما تمكن المصريون من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر ستروى لأجيال عديدة قادمة.