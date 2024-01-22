 إسرائيل: لا توقف للعمليات العسكرية بالشمال حتى إذا توقفت صواريخ حزب الله - بوابة الشروق
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إسرائيل: لا توقف للعمليات العسكرية بالشمال حتى إذا توقفت صواريخ حزب الله

وكالات
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 3:34 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه حتى لو توقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ، فلن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضده حتى يتغير الوضع الأمني في الشمال.

جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في تل أبيب، مع استمرار تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقال جالانت: «حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني ​​على الحدود».

وأضاف: «إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي. لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك أيضًا من خلال الوسائل العسكرية»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.


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